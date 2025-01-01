Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Entführung auf dem Schulweg

SAT.1Staffel 1Folge 194
23 Min.Ab 12

Der beste Freund von Michael Nasebands Sohn wurde gekidnappt. Seine Mutter, eine bekannte Richterin, hat vor einigen Jahren einen Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kidnapper verlangen die Freilassung des Häftlings. Mit großem Polizeiaufgebot nehmen die Kommissare die Verfolgung der Entführer auf, doch als diese samt dem Häftling entkommen, gerät der gefangene Junge in Lebensgefahr...

