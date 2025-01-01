Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der sexhungrige Lehrer

Der sexhungrige Lehrer

Folge 196: Der sexhungrige Lehrer

24 Min.Ab 12

Als eine junge Frau vom Balkon stürzt, deutet alles auf Mord. Der Ehemann des Opfers lenkt den Verdacht auf seine Schwägerin: Sie wurde wegen eines heftigen Streits mit ihrer Schwester von der reichen Tante enterbt. Die Schwägerin beschuldigt wiederum den Ehemann des Opfers und behauptet, der Lehrer sei ein sexsüchtiger, untreuer Mann, der seine Schülerinnen missbraucht und sicher auch seine Frau getötet hat - aber er hat ein Alibi...

