K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 196: Der sexhungrige Lehrer
24 Min.Ab 12
Als eine junge Frau vom Balkon stürzt, deutet alles auf Mord. Der Ehemann des Opfers lenkt den Verdacht auf seine Schwägerin: Sie wurde wegen eines heftigen Streits mit ihrer Schwester von der reichen Tante enterbt. Die Schwägerin beschuldigt wiederum den Ehemann des Opfers und behauptet, der Lehrer sei ein sexsüchtiger, untreuer Mann, der seine Schülerinnen missbraucht und sicher auch seine Frau getötet hat - aber er hat ein Alibi...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1