Als eine Kneipenwirtin brutal vergewaltigt und ermordet wird, fällt der Verdacht auf einen ihrer Stammkunden - die Tote hatte mit dem verheirateten Kneipengänger eine Affäre. Kurz vor ihrem Tod hatten die beiden eine heftige Auseinandersetzung: Das Opfer wollte ihren Geliebten zwingen, sich scheiden zu lassen. Sie drohte damit, die Affäre der gehörnten Ehefrau zu beichten...

