K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 21: Grausame Blutrache
23 Min.Ab 12
Ein stadtbekannter Dealer und Zuhälter stirbt an den Folgen einer schweren Stichverletzung. Die einzige Spur ist eine blutverschmierte Jacke, die am Tatort gefunden wurde. Die Freundin des Toten, erst vor kurzer Zeit aus dem Gefängnis entlassen, wird zur Hauptverdächtigen. Die Kommissare Rietz und Naseband ermitteln, dass die Prostituierte vor Gericht gelogen hat und für ihren Freund und Zuhälter ins Gefängnis gegangen ist ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1