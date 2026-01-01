Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ehefrau in Todesangst

SAT.1Staffel 1Folge 23
Ehefrau in Todesangst

Ehefrau in TodesangstJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 23: Ehefrau in Todesangst

23 Min.Ab 12

Als die Noch-Ehefrau eines bekannten Immobilienmaklers entführt wird, fordern die Kidnapper ein hohes Lösegeld. Ihr momentaner Lebensgefährte steht unter Verdacht, als ein Zeuge aussagt, gesehen zu haben, wie er das Opfer in ein Auto zerrte. Die Kommissare Rietz und Naseband ermitteln weiter, dass der Makler hohe Schulden hat. Das Motiv ist perfekt, und der Verdächtige hat kein Alibi für die Tatzeit. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen