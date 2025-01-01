Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Todesmatch

SAT.1Staffel 1Folge 26
Das Todesmatch

Das TodesmatchJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 26: Das Todesmatch

25 Min.Ab 12

Bei den Junioren-Tennismeisterschaften bricht eine junge Spielerin tot auf dem Platz zusammen. Am gleichen Abend wird ihr Trainer unter der Dusche niedergestochen. Der Verdacht fällt auf den Vater des toten Mädchens, der einen Streit mit dem Trainer hatte. Doch während er in Polizeigewahrsam ist, wird der Trainer überfahren und stirbt ...

