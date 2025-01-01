Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexbeichte eines Priesters

SAT.1Staffel 1Folge 27
Folge 27: Sexbeichte eines Priesters

23 Min.Ab 12

Ein junger Computer-Freak ist im Haus seines Vaters eine steile Treppe hinab in den Tod gestürzt. Ein Selbstmord kann ausgeschlossen werden. Eine Zeugin hat einen katholischen Priester kurz vor dem Todessturz am Tatort gesehen. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote den Priester mit einem Sex-Video erpresst hat ...

