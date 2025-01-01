K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 27: Sexbeichte eines Priesters
23 Min.Ab 12
Ein junger Computer-Freak ist im Haus seines Vaters eine steile Treppe hinab in den Tod gestürzt. Ein Selbstmord kann ausgeschlossen werden. Eine Zeugin hat einen katholischen Priester kurz vor dem Todessturz am Tatort gesehen. Die Kommissare finden heraus, dass der Tote den Priester mit einem Sex-Video erpresst hat ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
