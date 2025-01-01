Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 28
23 Min.Ab 12

Ein junger Mann meldet seine türkische Freundin als vermisst. Er behauptet, dass ihr Vater sie in die Türkei verschleppt hat, um sie dort mit einem Landsmann zu verheiraten. Die Eltern geben keine Auskunft über den Verbleib ihrer Tochter. Später entdecken die Kommissare eine Spur, die direkt ins Rotlichtmilieu führt.

