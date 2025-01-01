K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Sexorgie im Internat
23 Min.Ab 12
Eine Internatsschülerin ist im Wald brutal vergewaltigt worden. Eine Blutanalyse ergibt, dass sie zuvor durch ein starkes Medikament betäubt worden war. Der Hausmeister der Schule gerät unter Verdacht: Er saß bereits wegen eines Sexualdeliktes im Gefängnis - und er war der Letzte, mit dem die Schülerin abends gesehen wurde ...
