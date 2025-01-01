K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Mutter in der Sexfalle
23 Min.Ab 12
Auf einem Straßenstrich wird ein Zuhälter schwer verletzt. Als eine Prostituierte vom Tatort flüchtet, rückt sie in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Nicole Drawer und Jens Loors finden heraus, dass die Prostituierte ein Doppelleben führt, von dem ihr Mann keine Ahnung hat. Kurz darauf geschieht im Umfeld der Frau ein Mord. Ist sie die Täterin?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1