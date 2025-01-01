K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Todesfalle Solarium
23 Min.Ab 12
Als ein Industrieller in seiner Villa niedergeschlagen und ausgeraubt wird, beschuldigt seine Tochter ihre Stiefmutter, weil sie ihren Mann mit jungen Liebhabern betrogen hat. Als Beweis liefert sie einen Bericht der Detektei Lenßen & Partner - einer der Ermittler hatte die Frau im Auftrag der Stieftochter beschattet. Doch dann geschieht ein weiterer Anschlag im Haus des Industriellen: Die Frau des Toten wird im Solarium eingeschlossen und erleidet schwerste Verbrennungen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1