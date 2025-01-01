Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Familie in Angst

SAT.1Staffel 1Folge 33
Familie in Angst

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 33: Familie in Angst

23 Min.Ab 12

Ein Ehemann meldet seine Frau als vermisst. Ihr Wagen wird bald gefunden - auf dem Beifahrersitz liegt eine rote Rose, das Erkennungszeichen eines Serientäters. Der so genannte "Tödliche Rosenkavalier" hat schon mehrere Frauen grausam ermordet und ist. Dann taucht ein Liebesbrief an die verschwundene Frau auf, geschreiben von ihrer lesbischen Geliebten ...

