K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 33: Familie in Angst
23 Min.Ab 12
Ein Ehemann meldet seine Frau als vermisst. Ihr Wagen wird bald gefunden - auf dem Beifahrersitz liegt eine rote Rose, das Erkennungszeichen eines Serientäters. Der so genannte "Tödliche Rosenkavalier" hat schon mehrere Frauen grausam ermordet und ist. Dann taucht ein Liebesbrief an die verschwundene Frau auf, geschreiben von ihrer lesbischen Geliebten ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
