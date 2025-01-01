K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Kein Lösegeld für Marita
23 Min.Ab 12
Eine Frau ist entführt worden. Die Kommissare Nicole Drawer und Jens Loors vom K11 wenden sich an ihren Ehemann, der sie bei der Suche nach seiner Frau unterstützen soll. Doch der verweigert jegliche Zusammenarbeit und macht keinen Hehl daraus, dass ihn das Leben seiner Ehefrau nicht interessiert. Er widmet sich lieber seiner jungen Geliebten ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1