Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die missbrauchte Schülerin

SAT.1Staffel 1Folge 36
Die missbrauchte Schülerin

Die missbrauchte SchülerinJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 36: Die missbrauchte Schülerin

23 Min.Ab 12

Eine Schülerin fällt aus dem vierten Stock ihrer Schule und ist sofort tot. Ein Zeuge behauptet, ihr Freund habe das Mädchen aus dem Fenster gestoßen - sie war schwanger, aber nicht von ihm. Dieses Geheimnis hat sie nur ihrem Vertrauenslehrer anvertraut - auch er wird ermordet ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen