K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Die missbrauchte Schülerin
23 Min.Ab 12
Eine Schülerin fällt aus dem vierten Stock ihrer Schule und ist sofort tot. Ein Zeuge behauptet, ihr Freund habe das Mädchen aus dem Fenster gestoßen - sie war schwanger, aber nicht von ihm. Dieses Geheimnis hat sie nur ihrem Vertrauenslehrer anvertraut - auch er wird ermordet ...
