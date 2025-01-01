Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 45
Folge 45: Tod eines Ungeborenen

23 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau wird von einem Auto angefahren und verliert ihr Baby; der Täter begeht Fahrerflucht. Die Kommissare ermitteln, dass das Tatfahrzeug dem Chef der Frau gehört. Er gesteht schließlich die Tat und gibt als Motiv an, dass die junge Frau ihn erpressen wollte. Doch dann kommt es zu einer überraschenden Wendung ...

