K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Todesfalle Sauna
23 Min.Ab 12
Eingesperrt in eine Sauna, starb eine 17-jährige Schülerin einen qualvollen Hitzetod. Die Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen frisch verliebt war, doch niemand scheint den neuen Freund zu kennen. Fingerabdrücke auf Liebesbriefen an das Opfer führen die Kommissare auf die Spur eines polizeilich bekannten Betrügers ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1