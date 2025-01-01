Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Killer von Zimmer 316

SAT.1Staffel 1Folge 47
Der Killer von Zimmer 316

Der Killer von Zimmer 316Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 47: Der Killer von Zimmer 316

23 Min.Ab 12

Ein 17-jähriges Zimmermädchen wird erschossen in einer Hotelsuite aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf den Hotel-Geschäftsführer. Doch die Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen Opfer einer Verwechslung wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen