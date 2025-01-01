K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Der Killer von Zimmer 316
23 Min.Ab 12
Ein 17-jähriges Zimmermädchen wird erschossen in einer Hotelsuite aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf den Hotel-Geschäftsführer. Doch die Ermittlungen ergeben, dass das Mädchen Opfer einer Verwechslung wurde ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
