K 11 - Kommissare im Einsatz

Schachmatt dem Tyrannen

SAT.1Staffel 1Folge 48
Schachmatt dem Tyrannen

Schachmatt dem TyrannenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 48: Schachmatt dem Tyrannen

23 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau findet ihren Ehemann tot auf - erschlagen mit seinem eigenen Schachpokal. Alles deutet auf einen Raubmord hin, der Sohn des Opfers aus erster Ehe gerät unter Verdacht. Er ist in die Fänge eines Kredithais geraten, um die Therapie seiner schwer kranken Mutter zu bezahlen ...

