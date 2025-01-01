K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 49: Der 4-Mio.-Dollar-Mord
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau behauptet, ihr Freund habe sie während eines nächtlichen Ausrittes ermorden wollen. Der Bericht der Spurensicherung lässt allerdings auf einen Reitunfall schließen. Als die Frau wenig später spurlos verschwindet, observieren die Kommissare ihren Freund und entdecken Merkwürdiges ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1