Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der 4-Mio.-Dollar-Mord

SAT.1Staffel 1Folge 49
Der 4-Mio.-Dollar-Mord

Der 4-Mio.-Dollar-MordJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 49: Der 4-Mio.-Dollar-Mord

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau behauptet, ihr Freund habe sie während eines nächtlichen Ausrittes ermorden wollen. Der Bericht der Spurensicherung lässt allerdings auf einen Reitunfall schließen. Als die Frau wenig später spurlos verschwindet, observieren die Kommissare ihren Freund und entdecken Merkwürdiges ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen