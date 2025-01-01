K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Praxis des Grauens
23 Min.Ab 12
Ohne ersichtlichen Grund erleidet eine junge Frau einen tödlichen Autounfall. Im Wagen findet die Polizei eine riesige Vogelspinne. Die junge Frau war wegen ihrer panischen Angst vor Spinnen in psychologischer Behandlung. Ihr Arzt gibt den Kommissaren einen Tipp: Die junge Frau hatte große Angst vor ihrem Ex-Verlobten, einem brutalen Schläger ...
