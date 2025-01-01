K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Leiche ohne Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Eingesperrt in der Pferdebox, wird eine Reiterin zu Tode getrampelt. Die Tote hatte ein Geheimnis: Unter falschem Namen und mit verändertem Aussehen hat sie auf dem Reiterhof ganz neu angefangen. Ist der Mörder in der Vergangenheit der Toten zu finden, oder stammt er aus ihrem "neuen Leben"?
