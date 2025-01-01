Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissarin in Gefahr

SAT.1Staffel 1Folge 56
Kommissarin in Gefahr

Folge 56: Kommissarin in Gefahr

23 Min.Ab 12

Nicole Drawer ist gerade in ihrer Bank, als ein bewaffneter Bankräuber in die Schalterhalle stürmt und alle Anwesenden als Geiseln nimmt. Der Kommissarin gelingt es, Jens Loors zu informieren. Innerhalb von wenigen Minuten ist die Bank vom Sondereinsatzkommando und Scharfschützen umstellt. Der Bankräuber ist ein gefährlicher Wiederholungstäter, der eben erst aus dem Gefängnis entlassen wurde. Jens Loors stellt ihm eine Falle ...

