K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Der geizige Ehemann
23 Min.Ab 12
Ein Firmenchef wird morgens von seinen Arbeitern tot aufgefunden. Die Kommissare finden heraus, dass die Firma pleite war, und verdächtigen seine Sekretärin und Geliebte: Sie soll Urkunden gefälscht und Geld veruntreut haben. Aber auch die völlig verarmte Ehefrau des Mannes hätte ein Motiv ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1