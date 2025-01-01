K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 58: Das Balkonmonster
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wurde in ihrem Appartement vergewaltigt. Die Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Vergewaltiger um einen Serientäter handelt, das so genannte "Balkonmonster". Mithilfe eines Augenzeugen kann ein Phantombild erstellt werden. Ein Anrufer glaubt, auf dem Phantombild seinen Nachbarn zu erkennen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
