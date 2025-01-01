K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 61: Vergewaltigtes Aktmodell
23 Min.Ab 12
Eine Frau wurde vergewaltigt, doch sie weigert sich, Anzeige zu erstatten. Schließlich identifiziert sie einen vorbestraften Mann als Täter, doch der streitet alles ab. Als sich das Opfer in Widersprüche verstrickt, kommen ernsthafte Zweifel an der Schuld des vermeintlichen Täters auf. Sein Alibi erweist sich als wahr, und er wird freigelassen. Doch er will eine Entschuldigung von der Frau und bedroht sie und ihren Mann mit einem Messer ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1