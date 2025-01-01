Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

23 Min.Ab 12

Eine Frau wurde vergewaltigt, doch sie weigert sich, Anzeige zu erstatten. Schließlich identifiziert sie einen vorbestraften Mann als Täter, doch der streitet alles ab. Als sich das Opfer in Widersprüche verstrickt, kommen ernsthafte Zweifel an der Schuld des vermeintlichen Täters auf. Sein Alibi erweist sich als wahr, und er wird freigelassen. Doch er will eine Entschuldigung von der Frau und bedroht sie und ihren Mann mit einem Messer ...

