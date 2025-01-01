Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 62
Folge 62: Mörderischer Virus

23 Min.Ab 12

Eine Frau hat aus Eifersucht gemordet: Die Freundin ihres Sohnes hatte eine Affäre mit ihrem Ehemann. Dann meldet sich der untreue Gatte und behauptet, dass er das Mädchen getötet habe, weil sie ihn mit der Affäre erpressen wollte. Die Kommissare finden heraus, dass das tote Mädchen unheilbar krank war. Der rätselhafte Fall entwickelt sich zu einer tragischen Familientragödie.

SAT.1
