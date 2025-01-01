K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Die sexsüchtige Chefin
23 Min.Ab 12
Als ein junger Mann gegen seine Chefin Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet, droht die Frau, sich für diese Anschuldigung zu rächen. Sie streitet alles ab und will ihn stattdessen anzeigen, weil er Firmengelder unterschlagen haben soll. Kurze Zeit später wird der Angestellte vorsätzlich angefahren - mit dem Wagen seiner Chefin ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1