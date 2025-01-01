Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 67
Folge 67: Die verkaufte Ehefrau

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen, seine Geliebte ist verschwunden. Der Ehemann der Vermissten, ein Kneipenwirt, gerät unter Verdacht. Kommissar Jens Loors findet bei verdeckten Ermittlungen in dessen Lokal heraus, dass fast nur Männer in der Kneipe verkehren. Zwingt der Wirt seine Ehefrau zur Prostitution?

