K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Die verkaufte Ehefrau
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird in seiner Wohnung brutal zusammengeschlagen, seine Geliebte ist verschwunden. Der Ehemann der Vermissten, ein Kneipenwirt, gerät unter Verdacht. Kommissar Jens Loors findet bei verdeckten Ermittlungen in dessen Lokal heraus, dass fast nur Männer in der Kneipe verkehren. Zwingt der Wirt seine Ehefrau zur Prostitution?
