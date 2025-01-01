K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 71: Mörderische Freundin
23 Min.Ab 12
Eine schwangere Frau wird Opfer eines Angriffs ungewöhnlich aggressiver Hornissen. Kurz darauf verätzt ein giftgetränkter Drohbrief ihre Hand. Der Ehemann gerät unter Verdacht - er betrügt seine Frau mit ihrer besten Freundin - doch man kann ihm nichts nachweisen. Inzwischen plant der Täter einen dritten Mordversuch ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
