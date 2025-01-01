K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Gefährliche Vaterliebe
Ein junges Mädchen wird angefahren und lebensgefährlich verletzt, der Fahrer begeht Fahrerflucht. Das Tatfahrzeug wird in derselben Nacht in einem Park gefunden. Die Kommissare Alexandra Rietz und Michael Naseband ermitteln den Halter des Wagens: Es ist der Arzt, der im Krankenhaus um das Leben des verletzten Mädchens kämpft. Er hat ein Alibi, doch sein minderjähriger Sohn gerät unter Verdacht ...
