Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gekaufte Freunde

SAT.1Staffel 1Folge 80
Gekaufte Freunde

Gekaufte FreundeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 80: Gekaufte Freunde

23 Min.Ab 12

Auf einer Geburtstagsparty wird ein junges Mädchen getötet. Sofort gerät der Außenseiter der Clique unter Verdacht, weil er unglücklich in die Tote verliebt war. Die Clique belastet den Mann schwer, nur die Schwester des Opfers glaubt an seine Unschuld. Doch bevor sie ihre Aussage machen kann, verschwindet sie spurlos.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen