Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Beichtgeheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 81
Tödliches Beichtgeheimnis

Tödliches BeichtgeheimnisJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 81: Tödliches Beichtgeheimnis

23 Min.Ab 12

Ein schwangeres Mädchen wird ermordet aufgefunden. Offensichtlich wurde sie während einer Reise mit der Jugendgruppe der Kirche vergewaltigt. Die Kommissare vermuten zunächst den Vater des ungeborenen Kindes als Täter, aber dann stoßen sie darauf, dass der Pfarrer der Gemeinde schon einmal unter dem Verdacht stand, ein Mädchen sexuell missbraucht zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen