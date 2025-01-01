K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 81: Tödliches Beichtgeheimnis
23 Min.Ab 12
Ein schwangeres Mädchen wird ermordet aufgefunden. Offensichtlich wurde sie während einer Reise mit der Jugendgruppe der Kirche vergewaltigt. Die Kommissare vermuten zunächst den Vater des ungeborenen Kindes als Täter, aber dann stoßen sie darauf, dass der Pfarrer der Gemeinde schon einmal unter dem Verdacht stand, ein Mädchen sexuell missbraucht zu haben ...
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
