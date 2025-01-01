Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die sündige Anwältin

SAT.1Staffel 1Folge 87
Die sündige Anwältin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 87: Die sündige Anwältin

23 Min.Ab 12

Eine Rechtsanwältin wird mit zwei Schüssen ins Herz getötet - der erste Verdacht fällt auf eine ehemalige Mandantin. Vor sieben Jahren verlor die Anwältin den Prozess der Italienerin, die deshalb für viele Jahre ins Gefängnis musste. Damals schwor ihre Mandantin vor laufenden Kameras Rache - seit einer Woche ist die Frau auf freiem Fuß. Doch auch der Kanzleipartner und Liebhaber der Anwältin hatte ein Motiv ...

