K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Tödliches Klassentreffen
23 Min.Ab 12
Nicole Drawer verbringt mit ihrem Sohn einen Kurzurlaub in einer kleinen, abgelegenen Pension. Als das Wetter umschlägt und keiner mehr den Gasthof verlassen kann, geschieht ein Mord: Eine junge Frau wird erdrosselt in der Badewanne gefunden. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass die Tote wegen eines Klassentreffens in der Pension war. Als die anderen Teilnehmer des Klassentreffens von ihrem Tod erfahren, beschuldigen sie sich gegenseitig...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1