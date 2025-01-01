K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 89: Die raffgierige Schwester
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau hörte am Telefon mit, wie ihre Schwester fast zu Tode gewürgt wurde - sie beschuldigt den Ex-Freund des Opfers. Er wollte die Trennung nicht akzeptieren und hat die junge Frau terrorisiert. Die Überprüfung ergibt, dass er kein Alibi hat. Doch dann stoßen die Ermittler auf eine neue Spur: Ein Profikiller wurde beauftragt, die Frau zu ermorden. Auch die Schwester des Opfers hat ein Motiv...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1