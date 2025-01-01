K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Teuflische Schwestern
23 Min.Ab 12
Ein vermögender Kunsthändler wurde in seiner Villa niedergeschlagen und verbrannt, Bilder und eine Skulptur gestohlen. Die Haushälterin will gesehen haben, wie die junge Geliebte des Opfers vom Tatort geflüchtet ist - die Frau hat ein wasserdichtes Alibi. Allerdings ist sie im Besitz der Skulptur, die bei dem Überfall gestohlen wurde.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
