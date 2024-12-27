Die geheimnisvolle UnbekannteJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Die geheimnisvolle Unbekannte
23 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Ein reicher Unternehmer wird ermordet. Seine drogenabhängige Schwester gerät unter Verdacht. Bei ihr finden die Kommissare Bargeld und Brieftasche des Opfers. Doch während der Vernehmung der Schwester kommen den Ermittlern erste Zweifel an ihrer Schuld. Der Tote hatte eine geheimnisvolle Verlobte. Niemand hat die Unbekannte je gesehen ...
