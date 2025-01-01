Wer schön sein will, muss sterbeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: Wer schön sein will, muss sterbe
23 Min.Ab 12
Ein Schönheitschirurg erleidet vor seiner Klinik eine Herzattacke und stirbt. Die Obduktion ergibt, dass der Infarkt nicht todesursächlich war. Dem Mann wurde bei der Erstversorgung Luft in die Vene gespritzt, es war Mord! Gerichtsmediziner Alsleben tritt die Nachfolge des Toten an - zusammen mit seiner Sprechstundenhilfe Rietz ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
