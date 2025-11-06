Familie unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Familie unter Mordverdacht
22 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Eine Frau wird in ihrem Haus erschlagen. Alles deutet auf einen Raubmord hin. Bereits kurz nach der Tat können die Kommissare einen Verdächtigen festnehmen. Aus Mangel an Beweisen kommt der Mann wieder frei. Die Kommissare observieren den Verdächtigen. Bei einer Geldübergabe wird er vor ihren Augen erschossen. Spuren am Tatort führen die Kommissare zum Ehemann der erschlagenen Frau.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
