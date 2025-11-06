Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Familie unter Mordverdacht

SAT.1Staffel 6Folge 105vom 06.11.2025
Folge 105: Familie unter Mordverdacht

22 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Eine Frau wird in ihrem Haus erschlagen. Alles deutet auf einen Raubmord hin. Bereits kurz nach der Tat können die Kommissare einen Verdächtigen festnehmen. Aus Mangel an Beweisen kommt der Mann wieder frei. Die Kommissare observieren den Verdächtigen. Bei einer Geldübergabe wird er vor ihren Augen erschossen. Spuren am Tatort führen die Kommissare zum Ehemann der erschlagenen Frau.

