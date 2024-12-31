Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das verschwundene Waisenkind

SAT.1Staffel 6Folge 108vom 31.12.2024
Folge 108: Das verschwundene Waisenkind

23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Ein Mann stirbt in seinem Auto an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Alles deutet auf Selbstmord hin - der Tote litt an Depressionen und nahm seit Jahren Antidepressiva. Doch dann stellt sich heraus: Jemand hat die Medikamente gegen Placebos vertauscht, es war Mord! Die Kommissare finden heraus, dass die Ehefrau einen Liebhaber hat, die beiden verstricken sich in Falschaussagen.

