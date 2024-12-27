K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Mord unter Swingern
22 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Eine Frau wird nachts durch einen Wald gehetzt und kaltblütig ermordet. Alles deutet auf eine perverse Vergewaltigung: Der Slip des Opfers fehlt und man findet Spermaspuren von zwei verschiedenen Männern. Besonders brutal ist die Todesursache: Die Frau wurde mit ihren eigenen Haaren erwürgt! Ihr Ehemann gesteht: Sie ging heimlich in einen Swingerclub. Die Kommissare finden schnell Verdächtige unter den Clubmitgliedern. Fiel die Tote ihrer eigenen Sexlust zum Opfer?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1