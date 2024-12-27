Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord unter Swingern

SAT.1Staffel 6Folge 112vom 27.12.2024
Mord unter Swingern

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 112: Mord unter Swingern

22 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Eine Frau wird nachts durch einen Wald gehetzt und kaltblütig ermordet. Alles deutet auf eine perverse Vergewaltigung: Der Slip des Opfers fehlt und man findet Spermaspuren von zwei verschiedenen Männern. Besonders brutal ist die Todesursache: Die Frau wurde mit ihren eigenen Haaren erwürgt! Ihr Ehemann gesteht: Sie ging heimlich in einen Swingerclub. Die Kommissare finden schnell Verdächtige unter den Clubmitgliedern. Fiel die Tote ihrer eigenen Sexlust zum Opfer?

