K 11 - Kommissare im Einsatz

Die schwangere Kommissarin

SAT.1Staffel 6Folge 119vom 31.12.2024
Folge 119: Die schwangere Kommissarin

22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12

Ein sechsjähriger Junge wird vermisst. Die Mutter glaubt, dass sein leiblicher Vater den Jungen entführt hat. Er wurde erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Als die Kommissare ihn befragen wollen, flieht er und wird erschossen. Niemand weiß nun etwas über den Aufenthaltsort des Kleinen. Da der Junge an schwerem Asthma leidet, müssen die Kommissare den Kleinen so schnell als möglich finden ...

