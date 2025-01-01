K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Ein intimes Geheimnis
22 Min.Ab 12
Ein Mann versucht, auf einer Party eine Frau zu vergewaltigen - es gelingt ihr ihn niederzuschlagen. Der Mann stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Eigentlich deutet alles auf Notwehr hin, aber durch die Spurenlage am Tatort gerät der Freund der Frau unter Verdacht. Hat er die versuchte Vergewaltigung bemerkt und den Angreifer erschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1