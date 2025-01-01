K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Liebe macht blind
23 Min.Ab 12
Kommissarin Rietz ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund ist Italiener und betreibt ein Restaurant. Doch was die Kommissarin nicht weiß: Ihr Freund und dessen Familie stehen wegen Schutzgelderpressung unter Polizeibeobachtung. Als sie bemerkt, wie Grass und Ritter das Haus ihres Freundes observieren, ist die Kommissarin außer sich. Und trotz aller Beweise gegen ihren neuen Freund, ist sie von seiner Unschuld überzeugt - bis ihr ihre Liebe zum tödlichen Verhängnis zu werden droht.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1