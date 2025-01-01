Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe macht blind

SAT.1Staffel 6Folge 122
Liebe macht blind

Liebe macht blindJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 122: Liebe macht blind

23 Min.Ab 12

Kommissarin Rietz ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund ist Italiener und betreibt ein Restaurant. Doch was die Kommissarin nicht weiß: Ihr Freund und dessen Familie stehen wegen Schutzgelderpressung unter Polizeibeobachtung. Als sie bemerkt, wie Grass und Ritter das Haus ihres Freundes observieren, ist die Kommissarin außer sich. Und trotz aller Beweise gegen ihren neuen Freund, ist sie von seiner Unschuld überzeugt - bis ihr ihre Liebe zum tödlichen Verhängnis zu werden droht.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen