Kommissar Grass unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Kommissar Grass unter Verdacht
22 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Gerrit Grass bricht betrunken in das Haus seiner Ex-Freundin ein. Kurz darauf wird er von einer Streife auf der Flucht gestellt - im Keller des Hauses liegt die Leiche der Frau! Der Kommissar kann sich nur lückenhaft an den Abend erinnern, doch die Beweislage ist eindeutig: Auf der Tatwaffe werden seine Fingerabdrücke gefunden und es gibt einen Zeugen, der den Mord beobachtet haben will ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1