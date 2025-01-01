Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zerbrochenes Familienglück

SAT.1 Staffel 6 Folge 124
Folge 124: Zerbrochenes Familienglück

22 Min.Ab 12

Zwei Brüder finden in einem Wald ein Waffenversteck - die beiden Jugendlichen kommen durch die Explosion einer Handgranate ums Leben. Wer hat das Waffenversteck angelegt? Der Verdacht fällt auf einen Mann, der wegen illegalen Waffenbesitzes vorbestraft ist. Der Vater der toten Jungen folgt dem Verdächtigen und rastet völlig aus ...

