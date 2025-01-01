Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Todesrausch

SAT.1Staffel 6Folge 125
Im Todesrausch

Folge 125: Im Todesrausch

22 Min.Ab 12

Bei einer Fahrzeugkontrolle machen die Kommissare eine Entdeckung: Im Kofferraum des Wagens liegt eine Leiche - der Fahrer kann fliehen. Als die Kommissare den gestohlenen Wagen ausfindig machen, kommt es zu einer großen Überraschung. Der vermeintlich Tote lebt, wegen einer Überdosis Drogen war er nur bewusstlos. Er kann sich nicht erinnern, wie er in den Kofferraum seines Wagens gelangt ist. Nach der Vernehmung verschwindet der Mann spurlos ...

SAT.1
