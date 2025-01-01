K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 129: Vom Tod verfolgt
23 Min.Ab 12
Ein Profikiller erhält einen mörderischen Auftrag: Er soll Gerrit Grass innerhalb von drei Tagen töten, seine Leiche darf nicht gefunden werden! Der Kommissar ist Kronzeuge in einem Menschenhändlerprozess - die Angeklagten wollen seine Aussage um jeden Preis verhindern. Der erfahrene Killer heftet sich an die Fersen von Gerrit Grass und folgt ihm wie ein Schatten. Dabei wird er Zeuge eines bizarren Doppellebens, das der Kommissar bislang vor seinen Kollegen verbergen konnte ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
