K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Frau ohne Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erschlagen - von ihrer Tochter fehlt jede Spur. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn das Opfer scheint erst seit vier Monaten zu existieren. Ein Beamter vom BKA klärt die Kommissare auf: Die Tote und ihre Tochter waren im Zeugenschutzprogramm. Beide haben vor vier Monaten einen Mord der russischen Mafia beobachtet ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1