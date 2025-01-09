K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 136: Ruf der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Ein Ex-Sträfling wird erdrosselt - er saß in Haft, weil er vor Jahren ein junges Paar überfallen und die schwangere Frau getötet hatte. Der Witwer überlebte den Angriff. Hat er an dem Mörder seiner Frau Rache genommen? Doch auch der damalige Polizeibeamte hat ein Motiv: Er hat bei den Ermittlungen schwere Fehler gemacht und verdankt dem Toten seine Suspendierung.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1